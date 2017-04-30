Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un Şampiyonluk Kutlaması - Muğla

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyonluğu, Hande Yener'in konseri ile kutlandı.



Yeşil Bursaspor karşılaşması ile grubunda ilk sırayı alarak TFF 2. Lig'e yükselen yeşil beyazlı takımın taraftarları, akşam saatlerinde Kumbahçe sahilinde kulübün kuruluş tarihine binaen 1931 meşale yaktılar.



Havai fişek gösterisinin ardından, Bodrum Belediye Meydanı'nda pop müzik sanatçısı Hande Yener konser verdi. Yener, seslendirdiği şarkılarla kutlamaya katılanlara eğlenceli anlar yaşattı.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, konser sonunda yaptığı konuşmada, gençlik yıllarında takımda kaleci olarak forma giydiğini anımsatarak, üzerinde şarkıcının ismi yazılı ve Muğla'nın il plaka kodu olan 48 numaralı formayı Hande Yener'e hediye etti.