Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kupasına Kavuştu

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kupasını aldı.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sezonun son maçında sahasında Yeşil Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçın ardından düzenlenen törende, şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'den alan takım oyuncuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.



İlçede, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyonluk kutlamalarına düzenlenen etkinliklerle devam edilecek.