Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Derincespor Notları





STAT BALONLARLA SÜSL.ENDİ



BODRUM Belediyesi Bodrumspor'un tarihinde ilk defa 2'nci Lig'e yükselişini erken ilan etme hedefiyle çıktığı maçta İlçe Stadı, yeşil beyaz renkli balonlarla bayram yeri gibi süslendi.



MARŞLARLA COŞTULAR



Stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlar, maç öncesi çalan şampiyonluk marşlarıyla coştu. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan futbolcuları, "Yeşil-beyaz şampiyon Bodrum" tezahüratıyla motive etti.



STADA GİREMEDİLER



Yaklaşık 3000 kişinin yeşil beyazlı takıma destek olmak için tribünlere akın ettiği mücadelede birçok taraftar da yer olmadığı için stada giremedi. Bu taraftarlar, saha dışından takıma destek oldu. Taraftarlar, tribünde İzmir Marşı'nı söyleyip, sık sık "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırırken Muğla'nın plaka kodunu sembolize eden 48. dakikada konfeti şov yaptı.



PROTOKOL DOLDU



Maçı Muğla Valisi Amir Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Görün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, ünlü oyuncu Salih Kalyoncu da izledi.



BU SEFER GOL ATAMADI



Ev sahibi Bodrumspor'da devre arasında transfer edilen ve yeşil beyazlı forma altında 12 gol atarak şampiyonlukta önemli rol oynayan Çağrı Tekin, şampiyonluk maçında ağları havalandıramadı. Muhammed Kerem ve Emrah Kaya'nın golleri, Muğla temsilcisinde şampiyonluk ve 2'nci Lig kapısını açtı.



ŞAMPİYONLUK TURU ATTILAR



Bordrum Belediyesi Bodrumspor'un 2-0 kazanıp şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşma sonrası tribündeki tüm taraftarlar ve protokol sahaya indi. Kuruluşu 1931 yılına dayanan kulübü ilk kez 2'nci Lig'e taşıyan yeşil beyazlı futbolcular, taraftarlarla birlikte sahada şampiyonluk turu attı. Futbolcular, protokolle şampiyonluk fotoğrafı çektirdi. Statta başlayan çoşku, ardından tüm ilçeye yayıldı. Takım, ilçede şampiyonluk turu attı.



BAYGINLIK GEÇİRDİ



Botdrum'da geçen yıl temmuz ayında yaşanan feci kazada mavi tura çıktığı teknenin pervanesinin boynunu kesmesiyle hayatını kaybeden "Martı Sedat" lakaplı Sedat Yılmazer'in eşi Yıldız Yılmazer, şampiyonluk sonrası saha içinde sevinçten kısa süreli baygınlık geçirdi. Yıldız Yılmazer, bu esnada eşinin adını sayıkladı. - Bodrum