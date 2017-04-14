Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Derincespor: 2-0 (Bodrumspor 2'nci Lig'de)





STAT: İlçe



HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Soner Akgün (xx), Ali Tuna (xx)



BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xxx) - Erkan (xx), Agah Oktay (xxx), Muhammed Kerem (xxxx) (Dk. 90 Harun), Tolga (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 81 Emrah Kaya xxx), Erhan Karayer (xx), Muhammet Aran (xxx), Emrah Öztürk (xxx), Celal (xx) (Dk. 72 Tufan Zahid xx), Çağrı (xxx)



DERİNCESPOR: İlker (x) - Melih (x) (Dk. 72 Emre x), Deniz (xx), Aykut (x), Abdülkadir (x), Batuhan (xx), Umut Utku (xx), Raif (x), Hakkı Türkay (x) (Dk. 71 Anıl xx), İbrahim (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Uygar x)



GOLLER: Dk. 12 Muhammed Kerem, Dk. 85 Emrah Kaya (Bodrumspor)



SARI KARTLAR: Erkan (Bodrumspor), Deniz, Aykut (Derincespor)



SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kümede kalma umudu kalmayan Derincespor'u sahasında 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ve 2'nci Lig'e çıkışını garantiledi. Yeşil beyazlı ekip, balonlarla süslenip tıklım tıklım dolan İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı 12'nci dakikada Muhammed Kerem, 85'inci dakikada Emrah Kaya'nın golleriyle kazandı. Bu skorlu grupta son 2 haftaya 64 puanla, en yakın rakibi Erbaaspor'un 7 puan önünde giren Bodrumspor, 86 yıllık tarihinde ilk defa 2'nci Lig'e çıkışını matematiksel olarak ilan etti. Bodrumsporlu futbolcular ve tribündeki taraftarlar, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.



12. dakikada Bodrumspor öne geçti. Agah Oktay'ın orta sahadan gönderdiği derinleme pasla buluşan Muhammed Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek sert bir şutla topu ağlara yolladı: 1-0.



40. dakikada Bodrumspor'da Çağrı ceza alanı dışından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.



İlk yarı 1-0 sonuçlandı.



58. dakikada ev sahibi takım atağında Muhammed Kerem'in ortasına ceza alanında Celal'in şutunu kaleci İlker kornere çeldi.



71. dakikada Bodrum ceza sahası içinde yaşanan karambolde İbrahim'den önce araya giren Muhammet Aran topu uzaklaştırdı.



85. dakikada fark 2'ye çıktı. Emrah Kaya, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşu ağlarla buluşturdu: 2-0.



Maç 2-0 bitti., ev sahibi ekip şampiyonluğunu resmen ilan etti.



- Bodrum