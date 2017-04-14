Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da şampiyonluk coşkusu



Kuruluşu 1931 yılına dayanan kulübü ilk kez 2. Lige taşıyan yeşil-beyazlı futbolcular, taraftarlarla birlikte sahada şampiyonluk turu attı



Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kümede kalma umudu kalmayan Derincespor'u evinde 2-0 mağlup etti, normal sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ve 2. Lig'e çıkışını garantiledi. Yeşil-beyazlı ekip, balonlarla süslenip tıklım tıklım dolan İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı 12. dakikada Muhammed Kerem ve 85. dakikada Emrah Kaya'nın golleriyle kazandı. Bu skorlu grupta son 2 haftaya 64 puanla, en yakın rakibi Erbaaspor'un 7 puan önünde giren Bodrumspor, 86 yıllık tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkışını matematiksel olarak ilan etti. Bodrumsporlu futbolcular ve tribündeki taraftarlar, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselişini ilan etme hedefiyle çıktığı maçta İlçe Stadı yeşil-beyaz renkli balonlarla bayram yeri gibi süslendi. Stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlar, maç öncesi çalan şampiyonluk marşlarıyla coştu. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan futbolcuları, "Yeşil-beyaz şampiyon Bodrum" tezahüratıyla motive etti. Yaklaşık 3 bin kişinin yeşil-beyazlı takıma destek olmak için tribünlere akın ettiği mücadelede çok sayıda taraftar da yer olmadığı için stada giremedi. Bu taraftarlar, saha dışından takıma destek oldu. Taraftarlar, tribünde İzmir Marşı'nı söyleyip, sık sık "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye tezahürat yaparken, Muğla'nın plaka kodununa atfen 48. dakikada konfeti şov yaptı. Maçı Muğla Valisi Amir Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Görün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, ünlü oyuncu Salih Kalyoncu da izledi. Bodrumspor'un 2-0 kazanıp şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşma sonrası tribündeki tüm taraftarlar ve protokol sahaya indi. Kuruluşu 1931 yılına dayanan kulübü ilk kez 2. Lige taşıyan yeşil-beyazlı futbolcular, taraftarlarla birlikte sahada şampiyonluk turu attı. Futbolcular, protokolle şampiyonluk fotoğrafı çektirdi. Vali Amir çiçek teknik heyeti ve futbolcuları tek tek kutladı. Statta başlayan çoşku, ardından tüm ilçeye yayıldı. Takım, ilçede şampiyonluk turu attı. Bodrum'da geçen yıl temmuz ayında meydana gelen tekne kazasında yaşamını yitiren "Martı Sedat" lakaplı Sedat Yılmazer'in eşi Yıldız Yılmazer, karşılaşma sonrası saha içinde sevinçten kısa süreli baygınlık geçirdi. Yılmazer, bu esnada eşinin adını sayıkladı. Derviş Görgün tarafından 1931 yılında kurulan Bodrumspor'un ilk dönemlerde sarı kırmızı olan renkleri, ilerleyen yıllarda yeşil-beyaz olarak değiştirildi. Uzun seneler amatör kümede mücadele eden kulüp, tarihinde ilk kez 1995-96 sezonunda 3. Lig'de yer aldı ancak başarısız olarak aynı sezon küme düştü. 2011-12 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e çıkan yeşil-beyazlı ekip, 2012-13'ten itibaren BAL'da mücadelesini sürdürdü. BAL'daki üçüncü sezonu olan 2014-15'te 7. Grup'ta namağlup şampiyon olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor 19 yıl sonra 3. Lig'e döndü. Geçen sezon 3. Lig'deki ilk sezonu olmasına karşın Play-Off'a kalmayı başaran yeşil-beyazlı ekip yarı finalde Ofspor'a elendi. 2016-17'ye de iddialı başlayan Bodrumspor, henüz sezon tamamlanmadan şampiyonluğu garantiledi ve tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükseldi.