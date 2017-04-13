Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da Şampiyonluk Heyecanı (Yeniden)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Derincespor'u şampiyonluk ve 2'nci Lig'e çıkışını ilan etmek için ağırlayacak. İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.



Grupta 31 maçta topladığı 61 puanla son üç haftaya en yakın rakibi Erbaaspor'un 7 puan önünde zirvede giren yeşil beyazlı ekip, galip gelirse şampiyonluk turu atacak. 1995- 96 sezonunda ilk kez yer alıp düştüğü 3'üncü Lig'e geçen sezon dönen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ilk yılında play off oynamasına rağmen finallerden eli boş ayrıldı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor, hedefine ulaştığı takdirde tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmanın sevincini yaşayacak. - Muğla