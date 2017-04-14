Bodrum Belediyesi Bodrumspor 86 Yıllık Tarihinde İlk Defa 2'nci Lig'de

DERVİŞ Görgün tarafından 1931 yılında kurulan Bodrumspor'un ilk dönemlerde sarı kırmızı olan renkleri, ilerleyen yıllarda yeşil beyaz olarak değiştirildi. Uzun seneler amatör kümede mücadele eden kulüp, tarihinde ilk kez 1995-96 sezonunda 3'üncü Lig'de yer aldı ancak başarısız olarak aynı sezon küme düştü. 2011-12 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e çıkan yeşil beyazlı ekip, 2012-13'ten itibaren BAL'da mücadelesini sürdürdü. BAL'daki üçüncü sezonu olan 2014-15'te 7'nci Grup'ta namağlup şampiyon olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor 19 yıl sonra 3'üncü Lig'e döndü. Geçen sezon 3'üncü Lig'deki ilk sezonu olmasına karşın play off'a kalmayı başaran yeşil beyazlı ekip yarı finalde Ofspor'a elendi. 2016-17'ye de iddialı başlayan Bodrumspor, henüz sezon tamamlanmadan şampiyonluğu garantiledi ve tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükseldi. - Bodrum