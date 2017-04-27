Bodrum Antik Myndos Kentinde Kaçak Kazı Tepkisi 2

Antik Myndos kentinde kaçak kazı tepkisi



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi'ndeki, Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Lelegler tarafından M.Ö. 640 yılında kurulmuş olan antik Myndos kenti kalıntıları içinde son üç aydır defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar tepkilere neden oldu. Jandarmaya ve müze yetkililerine şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulanan Gümüşlük Platformu üyeleri, kaçak kazı yapılan yerleri basın mensuplarına gösterdi.



Gümüşlük Platformu üyeleri, 1'inci derece arkelojik ve doğal SİT alanında olan Myndos Antik Kenti'nin hamam, kale içi ve kilise bölümleri ile surlarının dibinde son üç ay içinde defineciler tarafından kaçak kazı yapılan çeşitli uzunluk, derinlik ve genişliklere sahip dört dehliz tespit etti. Platform üyeleri, antik kentin talan edilmesine 'dur' edemek isteyen Platform üyeleri, bugün kaçak kazıların bulunduğu alanda basın açıklaması yapıp, tepkilerini de dile getirdi. Platform üyelerine bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi.



Üç aydır kaçak kazıların aralıksız devam ettiğini belirten Vatan Partisi İlçe Başkanı Yardımcısı ve Gümüşlük Mahalle Temsilcisi Sinan Hıncal, "Mesele her şeyden önce bir sahipsizlik ve meydanı boş bulma meselesidir. Hazine avcıları, Gümüşlük Mahallesi'nin Bodrum'un, Türkiye'nin ulusal kamusal hazinelerini yağmalıyor ve bunun önü alınamıyor. Şikayet edenler ise tehdit ediliyor. Burada tam 3 aydır aralıksız kazı yapılıyor. Kazı yapanlar bırakın 2 metre derinliğindeki çukurları tünelleri bile açmaya başladılar. Bunları yapanların arasında iş adamlarının olduğu duyumunu da alıyoruz. En büyük tedirginliğimiz Gümüşlük Koyu'nun içinde yerleşim merkezinin tam ortasında yapılan bu kazıları, bugüne kadar kimsenin duymamış görmemiş ve bilmemiş olması.Burada tarihi kentin varlıkları yağmalanıyor kimsenin haberi olmuyor ve bir tek kişi yakalanmıyor. Nasıl oluyorda Bodrum gibi bir turizm merkezinin en nadide köşesinde Gümüşlük'ün göbeğinde alenen böyle şeyler olabilir?" dedi.



DEFİNECİLERİN KAZDIĞI TÜNELLERDE İNCELEME YAPTILAR



Antik kentte kaçak kazı yapılan yerlerde üyelerle birlikte inceleme yapan Gümüşlük Platformu Sözcüsü, Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh ise "Burası Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin kontrolünde olan bir yer 6-7 yıl önce kazı ve kurtarma çalışmaları başladığında çevre güvenlik önlemi alınmıştı. Ancak beş yıldır, Bakanlık kazı çalışmaları için para göndermeyince burası kaderine terkedildi. Kaçak kazıları farkedip, jandarma, savcılık ve müze yetkililerine durumu bildirdik ancak bugüne kadar önlem alınamadığını gördük. Bakanlık acil olarak buraya maddi destek sağlayarak kazı ve kurtarma çalışmalarını desteklemeli. Aksi takdirde ileride kazacak, kurtarılacak bir şey kalmayacak" dedi.



Gümüşlük Platformu üyeleri kaçak kazılarla ilgili hazırlayacakları raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacaklarını da belirttikten sonra antik Myndos kentinden ayrıldı.