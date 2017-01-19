Bodrum'a Transit Çevre Yolu Projesinde Sona Gelindi

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tire, Bodrum'a transit çevre yolu için projelendirme çalışmasında sona gelindiğini bildirdi.



Tire, AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yakın zamana kadar sadece yaz aylarında yaşanan trafik sorununun 12 ay yaşanır hale geldiğini belirtti.



Torba Kavşağı-Dereköy Kavşağı arası transit çevre yolu, Torba Kavşağı-Gündoğan Mahallesi arasındaki yolun bölünmüş duble yola çevrilmesi, Torba Kavşağı -Turgutreis Mahallesi arasındaki kavşakların yeniden düzenlenerek yeşil dalga sistemi kurulması ve Ortakent Mahallesi Kavşağı-Yalıkavak Mahallesi duble yolunun yapımının tamamlanması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Tire, artan nüfusun yaşanan trafik sorununda olumsuzlukları artırdığını vurguladı.



Tire, ilgili bakanlık ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını ifade etti.



Mevcut çevre yolunda ciddi trafik kazaları, trafik akışında sıkışma olduğu, sinyalizasyon ve yapısal anlamda hatalar bulunduğunu savunan Tire, özellikle ana güzergah üzerinde engellilerin, yaşlıların geçişlerini engelleyici fiziki durumların var olduğunu kaydetti.



Tire, uzun vadede Bodrum'un trafik sorununa çözüm olacak önemli konunun alternatif çevre yolu olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:



"Torba Mahallesi'nden başlayıp, Konacık Mahallesi'nden geçerek Turgutreis Mahallesi istikametine bağlanacak transit çevre yolu, yaklaşık 5 kilometresi tünel olmak üzere 12 kilometre olacak. Mevcut olan yolda bu mesafe 20 kilometredir. Karayolları Genel Müdürlüğümüz bununla ilgili proje ihalesini yaptı. Devam eden proje çalışmasının sonuna yaklaşılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü, yolun projelendirme çalışmasının sonunda ihaleye çıkacaktır."



Mazeretlerini değil maharetlerini ortaya koymak için çalışma yapıp çözüm ürettiklerini söyleyen Tire, yollarda yapılacak çalışmanın Bodrum'a katkı sağlayacağını söyledi.