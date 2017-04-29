Bodrum'a Sezonun İlk Gemisi Geldi Bin 200 Yolcuyla Geldi

Sezonun ilk kruvaziyer yolcu gemisi Bodrum Limanına geldi. Gemiden inen yolcular Bodrum çarşısına gözle görülür hareketlilik getirdi.



214 metre uzunluğundaki, Malta Bayraklı Thomson Spirit adlı yolcu gemisi sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na yanaştı. Rodos Adasından ilçeye gelen gemide çoğunluğu İngiliz uyruklu bin 202 yolcu ve 506 personel bulunuyor.



Gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile Cumhuriyet Caddesinde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Kimi yolcularda ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kruvaziyer yolcuları Bodrum caddelerine gözle görülür hareketlilik getirdi.



Barlar sokağında giyim mağazası işleten Mert Yontar, 2017 turizm sezonunun ülkemize ve Bodrum'a hayırlı olmasını diledi. Yontar, şunları söyledi: "Bu sene gelen ilk gemi. Bu sene geçen yıllara göre kruvaziyer gemilerinde düşüş var gibi görünüyor. Gelen gemilerin de esnafımıza biraz katkısı olacak. Hükumetin de kruvaziyer gemileri ile ilgili bir politikası var; yolcu başına belli bir miktarda destek olacak. İnşallah turizmimiz için iyi olur"



Malta Bayraklı Thomson Spirit isimli kruvaziyer akşam saatlerinde Yunanistan'ın Aghios Nikolas Limanına gitmek üzere yola çıkacak. - MUĞLA