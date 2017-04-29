Bodrum'a Sezonun İlk Gemisi Geldi

BODRUM'a sezonun ilk yolcu gemisi olan 'Thomson Spırıt' yanaştı.



Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 215 metre uzunluğundaki 'Thomson Spırıt' adlı gemide, çoğunluğu İngiliz 1204 yolcu ile 506 personel bulunduğu öğrenildi. Gemiden inen turistlerin bazıları, genellikle ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti. Bazıları da alışveriş yapıp bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Bazı turistler ise gemiden inmeden güneşlendi.



Rodos Adası'ndan gelen geminin, Yunanistan'ın Aghios Nikolaos şehrine gitmek üzere ilerleyen saatlerde Bodrum'dan ayrılacağı belirtildi.



- Muğla