Bodrum'a Gençlik Merkezi ve Spor Salonu Kompleksi

Bodrum ilçesinde, yapımı mayıs ayında tamamlanması planlanan Gençlik Merkezi ve Spor Salonu Kompleksi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



AK Parti Bodrum ilçe teşkilatında düzenlenen toplantıya, AK Parti Bodrum Spor Komisyonu Başkanı Ayşe Funda İpçi ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Toplantıda konuşan İpçi, ilçeye 2 bin 65 metrekare kapalı alanı bulunana bin kişilik spor salonunun kazandırılması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.



AK Parti Bodrum teşkilatının girişimleriyle ilçenin çok kısa zamanda bu komplekse kavuşacağını anlatan İpçi, "Mayıs ayı içerisinde bu kompleksin açılışını inşallah beraber yapacağız. Kompleksin yapımının tamamlanması için gerekli görüşmeleri yaparak hız kazandırdık." diye konuştu.



İpçi, ilçede Gençlik Merkezi ve Spor Salonu Kompleksini bekleyen 71 spor kulübü ile 7 bin 500 lisanslı sporcunun bulunduğunu da belirtti.



Komplekste spor salonunun yanında, gençlik merkezinin de olacağını ifade eden İpçi, şunları söyledi:



"Gençlik merkezimiz folklörle, resim sanatıyla, müzikle, satrançla ve buna benzer aktivitelerle ilgilenen insanlarımıza hizmet verecek. Aynı zamanda teşekküllü kütüphaneye ihtiyaç duyulmaktaydı, bu anlamda da hizmet verecek. Spor salonumuzda nizami hentbol, voleybol, basketbol sahalarımızın hepsi mevcut. Bu kompleksler sayesinde daha çok çocuğumuza sporu ve sanatı daha fazla sevdirip sağlıklı bireyler yetişmesini sağlayacağız."



Sporla ilgili çok fazla girişimlerde bulunduklarının altını çizen İpçi, bu kapsamda, Muğla Valisi Amir Çiçek ile Muğla İl Spor Müdürü Serkan Öçalmaz'ın da destekleriyle Bitez Mahallesinde özellikle su sporları ve yelkenle ilgili bir yer istediklerini, bu yerin tahsisinin de bugün itibariyle onaylandığı bilgisini aldıklarını kaydetti.



İpçi, Bitez Mahallesinde 8 dönümlük alana yapılacak su sporları ve yelken tesisi için gerekli çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını sözlerine ekledi.