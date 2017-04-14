Bodrum'a Gelen Tatilcilerin Mavi Yolculuk Keyfi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne gelen İsrailli, Fransız, Belçikalı ve Hollandalı bir grup turist, teknelerle mavi yolculuğa çıktı. Cennet adaları gezen, denize giren, güneşlenen ve su sporu yapan tatilciler, kentin keyfini çıkardı.



Bodrum'a son 2 haftada gelen yaklaşık 5 bin turist, ilçede esnafa rahat nefes aldırdı. Bu sabah ise Kumbahçe Mahallesi'ndeki Halikarnas İskelesi'ne gelen yaklaşık 200 turist, teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı. 'Black Angel' isimli 30 metrelik korsan görünümlü tekneyle mavi yolculuğa çıkan ve aralarında İsrailli, Fransız, Belçika ve Hollandalı turistlerin bulunduğu 150 kişilik grup; Kara Ada, Tavşan Burnu, Haremtan Koyu ve Adaboğazı'nı gezdi. Denize giren tatilciler, su sporları yaptı. Tekne üzerinde düzenlenen pop müzik şarkıları eşliğinde çılgınca, köpük partisine katılan turistler eğlendi, dans etti. Fransa'dan üçüncü kez Bodrum'a tatile gelen Marienne Humbold (52), "Türkiye'nin birçok yerinde tatil yaptım, Bodrum'u da çok seviyorum. Avrupa'da ne yazık ki 'ülkede tehlike var' diyorlar ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hem havalimanında hem de Bodrum'da çok rahat geldik. Türkiye tatil için tercih ettiğim ülkelerin başında gelmeye devam edecek" dedi.



İsrail'den kente tatile gelen Filistin asıllı elektrik mühendisi 40 yaşındaki Hamudullah Zwanvari ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sık sık izliyorum. O'nun Türkiye'ye yaptığı davet konuşmaları üzerine ailemle birlikte Bodrum'a tatile geldim. Daha önce de Antalya'da tatil yapmıştım. Burada çok mutluyuz, kendimizi evimizde hissediyoruz" dedi.



Angel Seyahat Acentesinin yöneticisi Enver Kantarmış, "Moralleri bozmamak lazım. Şu anda ilçemize gelen turistler bol paralı turistler para harcamaktan çekinmiyorlar. Sadece yollarımızda hala inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu kötü görüntüleri de ortadan kaldırırsak bu sezonu iyi bir şekilde atlatırız. Bodrum'a gelen turistler, tatilin olmazsa olmazı olan mavi yolculuğa çıkmadan ülkelerine dönmüyorlar. Biz de teknemizde animasyon, dans köpük eğlenceleri ve su sporlarından; kaliteli yiyecek-içeceğe kadar turisti memnun etmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bu dönem az kazanma ancak fedakarlık yapma dönemi" dedi.