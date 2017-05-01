Bodrum'a Davet Tırı Malatya'da

Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan "Bodrum Sizi Çağırıyor" tırı Malatya'ya geldi.



Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Medya Sorumlusu Fikret Hıdır, yaptığı açıklamada, Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Diyarbakır'a kadar 30 ile gitmeyi planladıklarını belirterek, şimdiye kadar 20 ili gezdiklerini söyledi.



"Bodrum Sizi Çağırıyor" sloganı ile Bodrum'u şehirlerle buluştuklarını aktaran Hıdır, şunları kaydetti:



"İçeride fotoğraf sergimiz, üç boyutlu tanıtım filmimiz var. Rehber arkadaşlarımız Bodrum'u tanıtan broşür veriyor, otelleri tanıtıyor. Projeyle turizm ile ilgili yaşanan sıkıntıları minimize etme, Bodrum'u bilenlere tekrar hatırlatmak, bilmeyenlere Bodrum'u anlatmak. Buradan Diyarbakır'a gideceğiz. 20 Martta yola çıktık, 21 Mayıs'ta projemiz sona erecek."



Gittikleri şehirleri Bodrum ile buluşturduklarını aktaran Hıdır, Bodrum'a döndüklerinde de proje kapsamında gittikleri şehirleri kendi ilçelerinde tanıtacaklarını belirtti.