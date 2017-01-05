Bodrum'a Yeni Bir Devlet Hastanesi Yapılacak

Bodrum'a 150 yataklı modern bir yeni devlet hastanesinin yapımı için inşaat çalışmalarının başladığı belirtildi.



2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje hakkında konuşan AK Parti Bodrum Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Şenay Bozlar, emeği geçenlere teşekkür etti.



Sağlığın doktorlar dahil, herkese en yüksek kalitede sunulması gereken bir kamusal hizmet olduğuna belirten Bozlar, Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişim ve görüşmeler sonucunda, iki yıldır bekleyen Bodrum Devlet Hastanesi projesinin hayata geçirildiğini söyledi.



Hastane projesi için uzun zamandır yapım ve yer tahsisi konusunda mücadele verildiğine dikkati çeken Bozlar şöyle konuştu:



"İhale Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. İnşaat ihalesi yaklaşık 41,5 milyon liraya Diymar İnşaat firmasında kalmıştır. İşin bitiş süresi 700 gün olarak belirlenmiştir. İçinde banyo ve lavabosu bulunan tekli ve iki kişilik odalar halinde inşa edilecek hastane, modern ameliyathanesi, yeni poliklinikleri, yoğun bakım üniteleri ile Muğla'ya ve Muğlalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak."



Ayrıca yeni hastane binasının 6 bin 200 metre karelik oturum alanına sahip olacağını belirten Bozlar, "150 yataklı servis odası, 48 poliklinik odası bulunan hastanemiz gerektiğinde büyüme potansiyeline sahiptir. Yeni hastanede toplamda 22 yataklı yoğun bakım odaları, 5 ameliyathane odası olacaktır. Tamamlandığında gerek işlevsellik, gerekse görsel olarak Bodrum'a yakışan modern bir hastane olacaktır." diye konuştu.