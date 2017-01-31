Bodrolama ve Özlük İşleri E-Eğitimi

Univerist Business School, Personel, Bordrolama ve Özlük İşleri E- Eğitim programı ile özlük işlemleri yönetimine baz teşkil eden kanun, yönetmelik, tebliğ gibi mevzuatlar hakkında derinlemesine bilgilendirmeler öğreneceksiniz.



"Personel özlük işleri ve bordrolama eğitiminde şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda çalışmak isteyen profesyonellere yönelik olarak sürecin en temelinden başlanarak gerekli tüm bilgileri uygulamalı olarak işlendiği ve katılımcıların eğitim sonunda bordrolama ve personel özlük işlemlerinin tüm süreçlerini kavramış olmaları hedeflenmektedir.



Personel özlük işleri e-Eğitim programında tamamen sektörün tecrübeli isimlerinden iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim mantığıyla videolar izleyeceksiniz.



Eğitim dökümanlarını arşivinize kaydedebilecek ve güncel sınavlarla katılımcıların kendinizi deneme ve değerlendirme fırsatı bulacaksınız.



Program Sayesinde;



Ücretle alakalı mevzuata uygun ücret bordrosu hazırlanmasını/ hesaplamasını öğretmek, yapılan bordroların kanuni standartlarla belirlenen kontrolünü sağlamak, uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi becerileri kazandırmak ve arttırmak, firmaların insan kaynakları - personel ve muhasebe birimlerindeki çalışanların iş hukuku ve personel yygulamaları konusunda yasal gerekliliklere uygun nasıl daha iyi iş yapılabileceğinin öğretilmesi amaçlanmıştır.



Eğitime Kimler Katılmalı?



İnsan kaynakları ve personel müdürlüğü yönetici, uzman, uzman yrd., eleman ve tüm insan kaynakları departmanı çalışanları, mali müşavirler, smmm'ler ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve çalışanları, insan kaynakları ve personel yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyen tüm yeni mezunlar ve öğrenciler, sektör değiştirmek isteyen çalışanlar ve tüm firma sahipleri.."



Program İçeriği?



İşverenle işçi arasında iş sözleşmesi yapılması zorunlu mu?



Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?



İşten çıkartılan işçiye yasal bildirim nasıl yapılır?



İşçilerin işten ayrılırken haklı fesih sebepleri nelerdir?



İşverenlerin haklı fesih sebepleri nelerdir?



Çalışma koşullarında değişiklik sebebi ile iş sözleşmesinin feshi mümkün mü?



Maaşları zamanında ödenmeyen çalışanların hakları nelerdir?



İş kazası durumunda yapılacak resmi işlemler nelerdir?



Toplu iş sözleşmesi nedir, kaç tür toplu iş sözleşmesi vardır?



İş Kanunu'na göre kadın çalışanların hakları nelerdir?



Kadın çalışanların doğum izni ne kadardır?



Hamile kadınların işyerindeki yasal hakları nelerdir?



Doğum izninde işten çıkarılan çalışanların hakları nelerdir?



Eğitim Genel Özellikleri:



Eğitim, uzaktan (online) eğitimdir. Eğitim yeri, Univerist® Business School Uzaktan Eğitim Merkezi'dir.



Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.



Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar.



Eğitim sonunda öğrenciler, Mikro MBA Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Mikro MBA sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.



Öne Çıkanlar



Univerist® Education Company Markası ile kaliteli eğitim



Uygun fiyat



Hızlı ve kolay kullanım



Verimli ve güncel içerik



*Eğitim notları (Word – PDF)



Uzmanlık Sertifikası



*Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim



Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme imkanı



Eğitimin Süresi: Tahmini Olarak: 180 Dakika



Eğitimin Kullanım Süresi:



Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.



Sertifikasyon:



Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış sertifika verilmektedir.



Detaylı Bilgi İçin: 0216 706 11 54 veya (532) 767 37 20 info@univerist.com