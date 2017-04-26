Boccia'da gururumuz oldular

Başkan Selvitopu, her iki oyuncuyu tebrik ederek altın ile ödüllendirdi.

Karabağlar Belediyesi spor kulübü tarafından kısa süre önce kurulan Boccia Takımı, Karabağlar'ın gururu oldu. İzmir Karşıyaka'da düzenlenen ve Türkiye genelinde 25 kulüp 98 sporcunun katıldığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Murat Yıldırım 2'nci, Gökhan Duran Doğan ise 4'üncü oldu.

Madalyalarıyla Selvitopu'nu ziyaret ettiler

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, madalyaları ile birlikte kendisini makamında ziyaret eden sporcuları, tebrik edip altınla ödüllendirdi. Sporculara, "Bizi sevindirdiniz, mutlu olduk" diyen Selvitopu, "Umarım önümüzdeki yarışmalarda da daha başarılı olursunuz." temennisinde bulundu.

Amacımız Milli Forma'yı giymek

Haftanın 2 günü antrenörleri Talia Dıranaz eşliğinde çalışan Gökhan Duran Doğan(26) ve Murat Yıldırım(46) bundan sonraki hedeflerini bu yıl Hong Kong'da düzenlenecek Dünya Boccia Şampiyonası'nda Milli Forma giymek olduğunu söylediler.

Sporcuların, Karabağlar Belediyesi ziyaretine Karabağlar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Sözüpek ile Karabağlar Belediyesi Spor Müdürü Kader Gül de katıldı.

