Böbrek Taşı Rahatsızlığı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Finike Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ramazan Gürkan, üriner sistem hastalıklarından böbrek taşı rahatsızlığının yaz aylarında arttığını söyledi.



Gürkan, yaptığı açıklamada, özellikle Akdeniz Bölgesinin üriner sistem rahatsızlıkları konusunda riskli bir bölge olduğunu, özellikle yaz aylarında şikayetlerin daha da artabileceğini söyledi.



İnsanlık tarihi kadar eski olan böbrek taşı hastalığının toplumda görülme oranının yüzde 14 gibi yüksek bir oran olduğunu ifade eden Gürkan, "Bir kez taş düşüren bir hastada, taşın tekrarlama oranı yüzde 40-60 civarındadır. Böbrek taşı hastalığı kontrol dışında olduğu takdirde tehlikeli olabilmekte. İlerleyen safhalarda böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor." dedi.



Finike Devlet Hastanesinde üriner sistem taş hastalıklarının tedavisinin başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Gürkan, aynı zamanda Batı Antalya'da vücut dışı şok dalgasıyla taş kırma (ESWL) cihazının bulunduğunu, bu sayede 2016 yılında 640, 2017 yılının ilk üç ayında ise 175 hastanın üriner sistem taş hastalığının tedavi edildiğini bildirdi.