Böbrek Nakli Olan Oğlu İçin İş İstedi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında düzenlenen "Halk Günü"ne katılan Süleyman Abus, böbrek nakli olan oğlu için iş istedi.



Valilik Toplantı Salonu'nda, kent merkezi ve ilçelerden gelen vatandaşların sorunlarına çözüm bulunması amacıyla "Halk Günü" düzenledi.



Erzurum Valisi Azizoğlu, kentte ayda 2 kez yapılan "Halk Günü"nde, vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.



Toplantıda Süleyman Abus isimli vatandaş, hamallık yaparak yaşamını sürdürdüğünü belirterek böbrek nakli olduğu için yüzde 91 engelli raporu olan oğluna yeni bir iş istedi.



Abus, oğlu Yusuf'un engelli raporu olmasına rağmen Pasinler Milli Eğitim Müdürlüğünde kalorifer dairesinde çalıştırıldığını dile getirdi.



Vali Azizoğlu, Yusuf Abus için hafif ve sigortalı bir iş bulunması için talimat verdi.



İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan bir mağazanın sahibi Atakan Araftargil ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhuriyet Caddesi'nden Emniyet Caddesi'ne girilen kavşakta kontrollü geçiş uygulandığı için işlerinin etkilendiğini belirtti.



Azizoğlu, kavşağın akşam 19.00'a kadar açık olması talimatını verdi.



Fadime Kepçeli ise çok borcu olduğunu, yardım alamadığını anlattı. Azizoğlu, Kepçeli için gerekli yardımın yapılması talimatını verdi.



Azizoğlu, arıcılık sertifikası olduğunu ifade eden bir kadının da arıcılık yapması için 40 kovan verilmesini söyledi.