Böbrek Hastası Aybüke Karnesini Evinde Aldı

Mersin'de böbrek rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen 15 yaşındaki Aybüke Asena Söylemez'e, karne ve takdir belgesi evinde verildi.



Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve derslerinde çok başarılı olan 8. sınıf öğrencisi Söylemez, 2 yaşında karşılaştığı böbrek problemi nedeniyle 6 yıl boyunca diyalize girdi. Bu sırada eğitiminde aksamalar yaşayan Söylemez, babasının böbreğini vermesiyle sağlık probleminden kurtulup çok sevdiği okuluna döndü.



Son 1 yıldır yeniden böbrek problemi yaşamaya başlayan Söylemez'in doktorları okula gitmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bildiren ailesi, Söylemez'in evde eğitim alması için girişimde bulundu.



Yetkililerin onayıyla evde eğitime başlayan 15 yaşındaki Söylemez, rahatsızlığına rağmen derslerinde çok başarılı olup takdir belgesi almaya hak kazandı.



"Büyüyünce hemşire olmak istiyorum"



Karne ve takdir belgesini İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın elinden alan Söylemez, sağlığına kavuşup çok sevdiği okuluna yeniden dönmek istediğini söyledi.



Derslerinin çok iyi olduğunu, bütün öğretmenlerinin kendisine yardım ettiğini ifade eden Söylemez, "Büyüyünce hemşire olmak istiyorum ve sağlığımın yerine gelmesini istiyorum." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Koca da Aybüke'nin 2 yaşında rahatsızlığının başladığını ancak 5, 6 ve 7'nci sınıflarda eğitimini okulda sürdüğünü söyledi.



Aybüke'nin rahatsızlığının 8'inci sınıfta yeniden ortaya çıktığını ve okula devam edemediğini anlatan Koca, şöyle konuştu:



"Bunun üzerine gerekli yazışmaların yapılmasıyla Aybüke'ye evde eğitim veriliyor. Mersin genelinde toplamda 128 öğrenciye hitap eden evde eğitim faaliyetini arkadaşlarımız ortaokul olmasına rağmen gerçekleştiriyorlar. Her dersten, branştan birer öğretmen olmak üzere evde kızımıza bu eğitimi kazandırıyoruz. Aybüke memnun ve notları da çok iyi. Takdir belgesi almış, bu da verdiğimiz eğitimin adrese ulaştığını göstermekle beraber bizi memnun ediyor. Devletimiz güçlü, bir ve beraber olarak vatandaşına bu eğitimi veriyor."



Koca, evde eğitim alan 128 öğrencinin herbirine karnelerinin evlerinde verildiğini kaydetti.