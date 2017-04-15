Bobayat Belediyesinin "Bir Yastıkta Kırk Yıl" Projesi

Boyabat Belediyesince hayata geçirilen "Bir yastıkta kırk yıl" projesi sürüyor.



Evlilikte kırk yılını doldurmuş çiftlerin ziyaret edilip çeşitli hediyeler verilmesi amacıyla belediyenin ilçe merkezinde başlatılan projeye ilçeye bağlı köyler de dahil edildi.



Bu kapsamda Darıözü köyünde düzenlenen programda evlilikte kırk yılını dolduran 48 çifte yastık hediye edilip mutluluk ve sağlıklı yaşam dilendi.



AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, burada yaptığı konuşmada, bir yastıkta 40'ıncı yılını tamamlamış Darıözü ve Kartaloğlu köylerinin sakinlerinin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.



Maviş, sevgi ve vefaya dair güzelliklerin kendilerinde vücut bulduğu büyüklerinin hayatlarının her gününü bahar tadında mutlu ve güzel geçirmelerini diledi.



Programa, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Müftüsü İsa Sağlam ile çevre köylerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.