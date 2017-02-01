Bo Sahne-Uşak, Kral ve Ötekiler

Levent Özdilek'in yönettiği "Uşak, Kral ve Ötekiler" tiyatro oyunu, 1 Şubat'ta ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

Bo Sahne-Uşak, Kral ve Ötekiler

Levent Özdilek'in yönettiği "Uşak, Kral ve Ötekiler" tiyatro oyunu, 1 Şubat'ta ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

"Günün birinde kral ya da kraliçe olsaydınız, en çok neye ihtiyaç duyardınız? Biz söyleyelim, size hükümranlığınızı hatırlatacak bir uşağa. Öyle ya, herkesten üstün olduğunuzu unutabilirsiniz, insanlığınızın tuttuğu bir anda! ve bir de ötekiler vardır hayatınızda... Onlar hep öteki olmalıdır; ancak öyle bir dilemmadır ki bu, ötekiler olmazsa siz de olmazsınız. İşte bu oyun tam da onlar hakkında, hem de onlara rağmen! Usta oyuncu Köksal Engür'ün uzunca aradan sonra sahnelere döndüğü, baştan sona gülüşmeler ve kahkahalarla dolu oyun, herhangi bir ülkenin herhangi bir krallığında geçiyor. Hikaye nedir diye soracak olursanız, BO Sahne'nin yanıtı: "Krallığın altın yüzü ve tavuk poposuna dair." olacaktır. Usta oyuncularla, tek perdelik neşeli bir seyir sizi bekliyor."

Yazan: Süleyman Karaahmet

Yöneten: Levent Özdilek

Oynayanlar: Köksal Engür, Merve Engin

Müzik: Murat Hasarı

Dekor & Kostüm Tasarım: Pedro Jose Martinez

Işık Tasarım: Ayşe Sedef Ayter

Fotoğraf: Fethi Karaduman

Afiş Tasarım: Berkcan Okar

Reji Asistanı: Kerem Kaplan

Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı

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Kaynak: Etkinlik.io

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