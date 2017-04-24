Bmw Şanzımanlar Konusunda Değişime Gidebilir

CARMEDYA.COM – BMW, manuel ve otomatik şanzımanlarının sonlarının geldiğini açıkladı.

Bmw Şanzımanlar Konusunda Değişime Gidebilir



Kaynak: Carmedya.com

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Bmw