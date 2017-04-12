Bms, Yeni Beton Pompasını Görücüye Çıkaracak

Ağırlıklı olarak hazır beton firmaları tarafından kullanılan, beton pompa üretim, servis ve yedek parça konusunda 30 yıla aşkın süredir faaliyet gösteren BMS Beton Makine, Beton İstanbul 2017 Fuarı'nda 59 metrelik beton pompasını tanıtacak.