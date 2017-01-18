BMS Türkiye "Kadının İş Dünyası" Zirvesi'nde Yer Aldı  

Dünyanın en iyi işverenlerini değerlendiren Great Place to Work Enstitüsü'nün Türkiye'de düzenlediği "En İyi İşverenler" yarışmasında toplam 99 şirket arasından, "En İyi İşverenler" olarak tescillenen 25 şirketten biri olmaya hak kazanmakla birlikte aynı zamanda "Fırsat Eşitliği & Kadınların Desteklenmesi" kategorisinde özel ödüle layık görüldü.



Great Place to Work® Enstitüsü ve Danone Türkiye işbirliği ile, Denizbank'ın ev sahipliğinde "Kadının İş Dünyası Zirvesi" gerçekleştirildi. Bu anlamlı zirvede "Fırsat Eşitliği & Kadınların Desteklenmesi" kategorisinde özel ödüle layık görülen Bristol-Myers Squibb Türkiye adına BMS Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Mine Uzun panelist olarak yer aldı. İş hayatında kadın ve anne olmanın zorluklarına ve kadınların çalışma ortamındaki iç dünyalarına ışık tutmanın yanı sıra zirve esnasında Bristol-Myers Squibb Türkiye'nin fırsat eşitliğine yönelik en iyi uygulama örnekleri ve bunların iş sonuçlarına olan olumlu yansımaları paylaşıldı. Ayrıca kadınların iş dünyasında daha aktif yer almasının şirketler açısından önemi de vurgulandı.

İK Müdürü Mine Uzun "BMS'in yüksek insan odağının ve çalışan bağlılığını önceliklendiren şirket kültürünün varlığı bu başarılara imza atmamızı sağlamaktadır. Bu kültürün oluşturulmasında; yaptığımız işi sahiplenmemiz, açık, güvene dayalı iletişime, işbirliğine, takım çalışmasına ve fırsat eşitliğine verdiğimiz önem, etik ve dürüstlük ilkelerimize olan bağlılığımız, her zaman daha yükseği hedefleyen tutkulu, yenilikçi ve rekabetçi yaklaşımımız, gelişime & sürekli öğrenmeye ayırdığımız kaynaklarımız ve iş & özel yaşam dengesine gösterdiğimiz hassasiyet bize yardımcı olmaktadır. Bu başarılarımızla ve sahip olduğumuz bu eşsiz değerlerle gurur duyuyoruz." diye belirtti.

