Bmgk'ya Yeni 'İdlib Tasarısı'
ABD, İngiltere ve Fransa, İdlib'deki kimyasal saldırıyı kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen "revize edilmiş" karar tasarısını, BMGK'ya yeniden sundu.
ABD, İngiltere ve Fransa, İdlib'deki kimyasal saldırıyı kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen "revize edilmiş" karar tasarısını, BMGK'ya yeniden sundu.
Kaynak: Dunya.com
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