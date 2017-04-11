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Bmgk'ya Yeni 'İdlib Tasarısı'
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Bmgk'ya Yeni 'İdlib Tasarısı'

ABD, İngiltere ve Fransa, İdlib'deki kimyasal saldırıyı kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen "revize edilmiş" karar tasarısını, BMGK'ya yeniden sundu.

Bmgk'ya Yeni 'İdlib Tasarısı'

ABD, İngiltere ve Fransa, İdlib'deki kimyasal saldırıyı kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen "revize edilmiş" karar tasarısını, BMGK'ya yeniden sundu.

Kaynak: Dunya.com

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