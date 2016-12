Bmgk'nin İsrail Kararına Karşılıklı Tepkiler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.



Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) sekiz yıldan bu yana konuyla ilgili bir oylamada ilk kez çekimser oy kullanması ile kabul edilen tasarı, Filistin topraklarındaki inşaatlara devam edilmesini uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olarak tanımlıyor.



Karar sonrası konuşma yapan İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, "Kudüs'teki ebedi haklardan mahrum eden böylesi bir kararname çıkarma hakkını size kim verdi? Bu konseyin başkentinizde ev inşa etmek için ülkenizi kınamaya cesareti var mı?" şeklinde konuştu.



Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise konseye teşekkür ederek, kararın barış görüşmelerine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu. Mansur "Karar, iki devletli çözümün korunması ve barış ve umudun canlandırılmasında son çaba olarak görülebilir" dedi.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Power'dan ilk tepki



Oylamanın ardından karara ilişkin açıklama yapan Power, İsrail'in yerleşim birimlerinin sayısının arttığını ve bu durumun İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü tehlikeye attığını belirterek, "ABD, İsrail'in 50 yıldır devam eden yerleşim faaliyetlerinin durması gerektiği mesajını gönderiyor." dedi.



Netanyahu: "Karara uymayacağız"



Sekiz yıldır görevde olan Obama yönetimi ile zaman zaman sorunlar yaşayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "kararı reddettiklerini ve buna uymayacaklarını" açıkladı.



Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail bu utanç verici karar tasarısını reddediyor ve bunun hükümlerine uymayacak. İsrail, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ABD Kongresindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi dostlarıyla çalışarak bu absürt kararın zarar verici etkilerini gidermeyi dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Barack Obama'yı da eleştiren Netanyahu, Obama yönetiminin Yahudi yerleşim birimi karşıtı BMGK kararına karşı "İsrail'i savunmakta başarısız olmakla kalmayarak bunu perde arkasından gizlice tezgahlayıp desteklediğini" öne sürdü.



The US should veto the anti-Israel resolution at the UN Security Council on Thursday.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 22 Aralık 2016



Yeni Zelanda ve Senegal'deki büyükelçiler geri çağrıldı



Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in Yeni Zelanda ve Senegal büyükelçilerini istişarede bulunmak için ülkeye geri çağırdığı bilgisi verilerek, Senegal Dışişleri Bakanı'nın planlanan İsrail ziyareti ile Tel Aviv yönetiminin bu ülkeye yönelik tüm yardım programlarının iptal edildiği duyuruldu.



Donald Trump'dan İsrail'e destek



ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada İsrail'e destek vererek, "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullandı.



As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Aralık 2016



ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump, 20 O



Auteur: euronews-tr



Tags: kararına Gepost: 24 december 2016