Bmgk'nın İsrail'in Yerleşimleri Durdurması Yönündeki Kararı

DOHA (AA) - Katar'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden kararın onaylanmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığını ve kararın, Filistin halkı için kapsayıcı ve adil bir barışının gerçekleşmesi ve bölgedeki barış ve güvenliği güçlendirmesi yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.



Al Sani, Katar'ın şu anda geçmişteki Filistin Davasını desteklediğini, söz konusu kararın ülkesinin siyasi öncelikleri arasında yer aldığını söyleyerek, "İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yerleşim yerleri inşa etmesi uluslararası yasalarla, özellikle de Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'yle çelişiyor." ifadelerini kullandı.



Ülkesinin Filistin'deki soruna adil ve kapsayıcı bir çözüm bulunması, uluslararası arenada Filistin'e korunak olmak için çalışmalar yaptığını dile getiren Al Sani, "Arap ülkelerini tehdit eden sorunlar, Katar'ı Filistin'in davasını, topraklarını, halkını ve kutsallarını korumaktan alıkoyamayacaktır." dedi.



Al Sani, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İsrail, Filistin topraklarını işgal etmiştir. Barışa dayalı, BMGK kararları doğrultusunda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan da kararı memnuniyetle karşıladı.



Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilciliği'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararı, memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.



Açıklamada ayrıca, kararın, Arap Barış Planı'nın gerçekleştirilmesi yönünde atılan bir adım olacağı belirtildi.



Arap Birliği'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.



Bu arada Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de (FHKC) BMGK'da kararın onaylanmasını "Filistin davasının zaferi ve işgali kınama noktasında önemli bir adım" olarak nitelendirdi.



FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerleşim yerlerine karşı verilen savaş tüm Filistin'den ırkçı yerleşimlerin sökülmesi için verilen uzun savaşın bir parçasıdır." denildi.



Açıklamada, Filistin davasının müzakereler ve girişimlerden uluslararası alana taşınması, çözüm için müzakerelerin değil kararların uygulanması gerektiği vurgulandı.



Filistin Ulusal Meclisi Başkanı Selim Ez-Zanun ise kararı "Barış çağrısı yapan Filistin halkı için uzun zamandır beklenen zafer ve İsrail zulmüne, kibrine ve yasa dışı faaliyetlerine bir tokat" şeklinde yorumladı.



Yazılı açıklama yapan Zanun, uluslararası toplumun aldığı bu kararla, Filistin meselesinde adalet ve bağımsız Filistin devleti kurulması konusunda tarafsız bir tutum edindiğini ispatladığını, İsrail'in Filistin halkı aleyhine uyguladığı politikaları toplu bir şekilde kınadığını belirtti.



Zanun, kararın ayrıca "olumlu bir dönüşüm" olduğunu kaydetti.