Bmgk Heyeti Kolombiya'yı Ziyaret Edecek

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin Kolombiya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.



Santos, başkent Bogota'da iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, BMKG üyesi 15 ülkenin temsilcilerinin 3-5 Mayıs tarihlerinde ülkesini ziyaret edeceğini bildirdi.



Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasına atıfta bulunan Santos, bunun BM'nin şu anda dünyada başarılı olduğu tek konu olduğunu vurguladı.



BMGK üyelerinin Kolombiya'da bir sorun olduğu için ülkesine gelmeyeceğini dile getiren Santos, "Birazcık huzur ve en azından başarılı bir şey görmek için geliyorlar." dedi.



"Bu ziyaret BMGK tarihinde bir ilk"



BM Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada ise Kolombiya'daki barış sürecini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek ziyaretin BMGK tarihinde bir ilk olduğu vurgulandı.



Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında, silah bırakma safhasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta girilmişti. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmalarının sürdüğü bu safhada FARC, 140 silahını 17 Mart'ta MM&V'ye teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.



Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.



Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.