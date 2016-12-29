Bmgk'da İsrail Tasarısının Kabul Edilmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin, uluslararası kararlara dayalı adil ve kalıcı barışın sağlanmasını gerçekleştirme çabalarına bağlı olduğunu söyledi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Abbas, eski İsrailli bakan ve milletvekillerinden oluşan heyeti Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki başkanlık binasında kabul ederek, Filistin yönetiminin, uluslararası kararlara dayalı adil ve kalıcı barışın sağlanmasını gerçekleştirme çabalarına bağlı olduğunu yineledi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili 2334 sayılı karar tasarısını onaylamasını, "barış yanlıların gerçek zaferi" olarak değerlendiren Abbas, BMGK kararının, iki devletli çözüm ilkesi, uluslararası meşru kararlar ve Arap Barış Girişimi ile Filistin-İsrail çekişmesini sona erdirecek müzakerelere sevk edecek bir kapıyı açtığını kaydetti.



Birkaç hafta önce gerçekleşen Fetih Hareketi'nin 7'nci Genel Kongresi'nden dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı tebrik eden İsrailli heyet de İsrail ve Filistin için önem arz eden çevre ve su alanlarında taraflar arasında işbirliğinin olmasına dikkati çekti.



İsrailli heyette yer alan eski bakan ve milletvekillerinin isimlerine ilişkin bilgi verilmedi.



İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, cuma günü 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.



BMGK'den söz konusu kararın geçmesinde, şimdiye kadar İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması etkili olmuştu.



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen hafta BMGK'da İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını öngören tasarının kabul edilmesinin ardından kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "İki devletli çözüm, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yoludur." ifadesini kullanmıştı.