Bmgk'da İsrail Tasarısının Kabul Edilmesi

Filistinli gruplar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yerleşim birimi inşaatlarının durdurulması yönünde karar alınmasının ardından konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşınması çağrısı yaptı.



Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupları bünyesinde toplayan Ulusal ve İslami Güçler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'i, BMGK'nın aldığı kararları uygulamaya zorlamak için uluslararası düzeyde çalışmanın gerekliliğine işaret edildi.



Açıklamada, yerleşim birimleri inşaatı konusunun, Filistin halkına karşı işlenmiş bir savaş suçu olması itibarıyla UCM'ye taşınması çağrısı yapıldı ve İsrail'in bu uygulamalarından ötürü yargılanması gerektiği vurgulandı.



İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, geçen hafta cuma günü 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.