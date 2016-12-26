Bmgk'da İsrail Tasarısının Kabul Edilmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın kabul edilmesine verdikleri tepkiyi "normal ve yerinde" olarak değerlendirdi.



Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde katıldığı bir programda, "BMGK'nin Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin aldığı karara yönelik tepkimiz, sağduyulu, yerinde, sorumluluk bilincine vakıf, normal ve olması gereken bir tepkidir." dedi.



Tepkilerinin dengeli olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Sert tepkimiz değişmeyecek. Bu tepki daha sonra başkalarının bizimle olan ilişkilerine zemin oluşturacaktır. Tepkilerimizi dünya savaşı olarak nitelemek ise saçmalıktır. Dünya devletleri, tavrını korumaya çalışan güçlü bir devlete saygı gösterir." şeklinde konuştu.



Öte yandan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Tepkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki aylarda İsrail aleyhine olması muhtemel diğer girişimlere yönelik tepkilerimizi de sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.



Netanyahu daha önce de yaptığı açıklamada, hükümetinin bakanlarına konuşma ve davranışlarında sağduyulu ve sorumlu davranmaları söylemişti.



İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, geçen hafta cuma günü 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.