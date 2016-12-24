Bmgk'da İsrail Tasarısının Kabul Edilmesi

Tunus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın uygulanması için İsrail'e uluslararası toplumun baskı yapmasını istedi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın memnuniyetle karşılandığı ve Ortadoğu'da adil, kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanmasının yolunun başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçtiği düşüncesine uluslararası topluluğun bağlı olduğunun bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Tunus, uluslararası topluma, Filistin sorununa ilişkin alınan bu karar ve daha önce alınmış olan BM kararlarının derhal uygulanması için İsrail'e tüm baskılarını uygulaması çağrısında bulunmaktadır. Tunus, adil davası uğruna verdiği mücadelede kardeş Filistin halkının daima yanında olduğunu bir kez daha tekrar etmektedir."



Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylandı.



İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden 2334 sayılı karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.



Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kalmıştı.