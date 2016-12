Bmgk'da İsrail Tasarısının Kabul Edilmesi

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın, İsrail'in uygulamalarını kınama fırsatı vereceğini belirtti.



İhvan sözcüsü Muaz el-Havalide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BMGK'nın bu kararının doğru yolda atılmış bir adım olduğunu ve İsrail'in uygulamalarını kınama fırsatı vereceğini düşünüyoruz." dedi.



Kararın, Filistin halkına hakkını iade edecek başka kararlarla güçlendirilmesini umut ettiklerini aktaran Havalide, oylamada 'evet' oyu kullanan devletlere Filistin meselesini daha fazla destekleme çağrısı yaptı.



Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylandı.



İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.



Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kaldı.