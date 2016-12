Bmgk'da İsrail Tasarısının Kabul Edilmesi

BATI ŞERİA/ Filistinli uzmanlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın kabul edilmesini "siyasi kazanım" olarak nitelendirdi.



Ramallah'taki "Mesarat" Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın siyasi, hukuki ve ahlaki açıdan önem arzettiğini savundu.



"Alınan karar, Filistin meselesinin, tüm savaşlara, son yıllarda gündemden düşmesine, Filistin içindeki parçalanmışlığa rağmen canlılığını koruduğunu gösteriyor." diyen Mısri, ABD'nin çekimser kalmasının son yıllarda verilen mücadelenin boşa gitmediğini gösterdiğini söyledi.



Filistin yönetimini, sadece diplomatik alanda faaliyet göstermeyip, güç dengelerini değiştirmeyi amaçlayan çok yönlü stratejiler geliştirmeye çağıran Mısri, "İsrail ile akılcı ve hesaplı bir mücadeleye girmek gerek. Zira İsrail henüz bir çözüme hazır değil, sadece genişlemeci ve ırkçı planlarını tamamlamak istiyor. Mücadele edebilme gücüne sahip bir Filistin iradesiyle, alınan bu karar üzerine bir şeyler inşa edilebilir." dedi.



İsrail'in, kendisi için darbe niteliğinde olan bu kararı uygulamayacağı görüşünü savunan Mısri, Filistinlilerin, BM'nin bu kararını bir silah olarak kullanması gerektiğini vurguladı.



"Önemli siyasi bir an"



Gazze'deki El-Ezher Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Muhaymir Ebu Saade de kararla uluslararası toplumun, "yerleşim birimleri inşaatının devam etmesinin kabul edilemez olduğu" yönünde mesaj verdiğini aktardı.



"Karar siyasi bir zaferdi ancak uygulanması için adım atılması gerekiyor." ifadesini kullanan Ebu Saade, "Bu, önemli siyasi bir an, ancak bunu çok da büyütmemeliyiz. Kısa bir süre sonra ABD'de, pek çok defa yerleşim birimleri inşaatına karşı olmadığını ve bunların yasal olduğunu söyleyen Donald Trump yönetimi başlayacak." şeklinde konuştu.



İsrail'in BM'nin diğer kararlarına uymadığını belirten Ebu Saade, uluslararası camiaya, İsrail'i iki devletli çözüm ve adil barışı sağlamayı hedefleyen kararlara uygulamaya zorlama çağrısında bulundu.



Gazze'deki Ümmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Yazar Adnan Ebu Amir ise İsrail'de kararın ardından gösterilen tepkiler ve diplomatik öfkenin, Filistin diplomasisinin başarısını gösterdiğini bildirdi.



BMGK'daki 14 üyenin 36 yıldır ilk defa İsrail politikalarına karşı çıkan bir kararı onayladığını ve bunun siyasi bir başarı olduğunu dile getiren Ebu Amir, ancak bunun İsrail'i yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya çalışmaktan alıkoymayacağına işaret etti.



El-Müstakbel Araştırma Merkezi Başkanı İbrahim el-Medhun da kararın, olumlu bir adım ve siyasi bir kazanç olduğunu, uluslararası camianın Filistin meselesine destek veren ve İsrail'in politikalarına karşı çıkan tavrındaki önemli dönüşümü ortaya koyduğunu kaydetti.



Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek onaylandı.



İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.



Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kaldı.