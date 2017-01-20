BM04 İETT Hattı Artık Kavaklı'dan Sefere Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Bürosu'nun ilçede ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi İETT Bölge Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucu BM04 İETT Otobüs Hattı düzenlendi.

Beylikdüzü'nün artan nüfus yoğunluğuna paralel ulaşım sorunlarını çözebilmek için adımlar atan Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Bürosu, Büyükşehir Belediyesi İETT Bölge Müdürlüğü ile daimi iletişim halinde. Bir süredir ilk durak olarak İhlas Marmara Evleri'nden hareket eden ve Avcılar Metrobüs durağına ulaşan BM04 İETT Otobüs Hattı'nda düzenleme yapıldı. Vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hat, Kavaklı Mahallesi Kanarya Caddesi'ne kadar uzatıldı.

Böylelikle son varış noktası Avcılar Metrobüs Durağı olan hattın ilk durağı Kavaklı oldu. Bu yeni gelişme sayesinde vatandaşlara büyük bir rahatlık sunulmuş oldu. Günde 2 saat yapılan seferlerin saatleri ise Kanarya Caddesi durağından 17.20, Avcılar Metrobüs Durağı'ndan 16.00 ve 18.20 olarak belirlenmiş durumda.



