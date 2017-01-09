BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed Suudi Arabistan'da

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani ile bir araya geldiği bildirildi.



KİK Genel Sekreterliği tarafından yapılan ve Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Ahmed'in ziyaret kapsamında Zeyyani ile bir araya geldiği ve Yemen'deki son durumu görüştükleri belirtildi.



Görüşmede ayrıca, İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in, Yemen barış görüşmelerinin tamamlanması ve siyasi sürecin Körfez girişimi, ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2216 sayılı kararı doğrultusunda ilerlemesi için sarfettiği çaba ele alındı.



Ahmed'in ziyaret kapsamında, Yemen hükümet temsilcileriyle müzakerelerin yeniden başlaması konusunu görüşmek üzere bir araya gelmesi de bekleniyor.