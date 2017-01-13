BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed, Katar'da

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in, Yemen krizinin çözümü için sunulan planın, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin meşruiyetini tanımak anlamına geldiğini söyledi.



Ahmed, Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Husiler ile hükümete sunulan girişim anlaşma değil bir çözüm planıdır ve Hadi'nin meşruiyetini tanımaktadır." dedi.



Barış müzakereleri konusuna da değinen Ahmed, Yemen'de ciddi ve gerçek bir ateşkesin olması için ön hazırlık yapılması gerektiğine işaret etti. Ayrıca Ahmed, Arap ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerle müzakere ve ateşkes konularını gündeme getirmeyi amaçladığını kaydetti.



Ahmed, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretinin ardından dün Katar'a gelmişti.



BM Yemen Özel Temsilcisi Şeyh Ahmed'in geçen yıl ekim ayı sonunda sunduğu Yemen'le ilgili barış planında, yeni bir cumhurbaşkanı yardımcısı tayin edilmesi, geçiş dönemini yönetecek ve siyasi diyalog sürecinin yeniden başlamasına öncülük edecek ulusal uzlaşı hükümeti kurulması, anayasal sürecin tamamlanması ve ardından seçimlerin yapılması gibi maddeler yer alıyor. Yemen hükümeti, Hadi'nin yetkilerini sınırladığı gerekçesiyle barış planını kabul etmiyor.