Bm, Yemen İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu

BM Uluslararası Göçmen Ajansı Temsilci Vekili Laura Thomson, Yemen'de durum geri dönülmez bir noktaya gelmeden insani yardım konusunda birleşilmesi gerektiğini söyledi.



Yemen'deki insani krize cevap vermek, mali yardım toplamak için, İsviçre ve İsveç hükümetlerinin ev sahipliğinde Cenevre'de Üst Seviye Yardım Vaadi Toplantısı yapıldı. BM Uluslararası Göçmen Ajansı Temsilci Vekili Laura Thomson, Yemen'de krizin başlamasından bu yana, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 3 milyon 300 bin göçmen için felaketin yaklaşmakta olduğunu belirtti. Yemen'in dünyanın en büyük krizi haline geldiğini, toplamda 18 milyon 800 bin kişinin insanı yardıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Laura Thomson, 2015'den beri güvenli bir yer bulmak için 3 milyon 300 bin kişinin göçe zorlandığını, 2 milyon insanının yaşadıkları yerde kaldığını, 1 milyon 300 bin kişinin önceden yaşadığı yere döndüğünü söyledi. Thomson, ihtilafın biteceğine ilişkin bir ışık görülmediğini ve göçün artarak devam edeceğinin görüldüğünü bildirdi.



"Bu krizin göç boyutuna gözlerimizi kapatamayız" diyen Lauro Thomson şu ifadeleri kaydetti:



"Milletlerarası Göç Teşkilatı (IOM), çatışmanın başladığı 2015'den beri Yemen'deki yer değiştiren insanlara ve onlara ev sahipliği yapan insanlara karşı yardım ve desteği artırmıştır. IOM 2017'de Yemen'de göçmenlerin ve yurt içinde yer değiştiren ve çatışmalardan, tabii afetlerden etkilenen kişilerin durumlarına odaklanarak hayat kurtaran insani yardım için daha çok çalışmaya devam ediyor. Yıllardır süren fakirlik, geri kalmışlık, çevre bozulması, insan haklarının yaygın bir şekilde ihmal edilmesi, kanunların uygulanma zaafı, 5 yılı aşan krize çok şeyler kattı. Hastane gibi temel hizmetlerin bozulması, fakirliğin hızla artması, çevrenin ve ziraat sektörünün çöküşü bu durumu daha da artırdı. Çatışma ve bunun ekonomik neticeleri gıda krizine yol açıyor. Halen 17 milyonu aşkın insan gıda güvenliğinden yoksun. Bunun 6,8 milyonunun acil gıda desteğine ihtiyacı var. Yemen'deki kriz sadece çatışma ile sınırlı değil. Aynı zamanda tabii afetlere bağlı büyük sayıda yer değiştirme ve karmaşık göç akımı da bulunuyor. Coğrafi konumu itibariyle transit geçiş ve varış yeri olarak Yemen'in karmaşık bir göç durumu bulunuyor. Bölgedeki siyasi ve ekonomik dinamikler sebebiyle Afrika boynuzundan Yemen'e her 10 bin göçmen giriyor. Göçmen sayısı üstesinden gelinemeyecek bir maliyete ulaştı. Yemen'de kalanların yanında savaştan yıpranmış tehlike sinyalleri veren ülkeden iş aramak için Suudi Arabistan'a geçmeye çalışan insanlar çoğunlukla insan kaçakçılarının ve suç örgütlerinin ellerine düşüyorlar."



Yüksek Seviye Yardım Fon oluşturma toplantısına ortak ev sahipliği yapanların, Yemen'deki kritik durumdaki gıda, sağlık ve hayat kurtarma yardımları için 2 milyar 100 milyonluk bir yardım toplamayı hedeflediği kaydedildi.



İnsani yardım planının bir parçası olarak IOM'un göçmen desteği ve koruması, çocukların korunması, sığınak sağlanması, su ve sağlık faaliyetleri, sağlık ve akıl sağlığı desteği, yiyecek desteği gibi çeşitli konularda yardımda bulunmak üzere 76 milyon 300 bin dolara ihtiyacı bulunduğu belirtildi.



Uluslararası Göç Ajansının Yemen'in 22 vilayetinin 20'sinde faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Thomson, hükümetlere de çağrıda bulunarak "Bu nedenle, ortaklarımızın insani yardım konusunda birleşmelerini istiyoruz; Hükümetlerin krizin sona erdirilmesi için siyasi diyalog desteği yapmasını istiyoruz. Çatışan taraflardan insani yardımın zamanında ve derhal ulaştırılmasını kolaylaştırmalarını istiyoruz. Yemen'de durum geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce daha çok şeyin yapılması gerekiyor" dedi. - CENEVRE