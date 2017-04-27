Bm: "Yaptırımların Rus Ekonomisine Dramatik Bir Etkisi Olmayacak"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü İdris Ceyzari, Rusya ekonomisinin Batı'nın yaptırımlarına adapte olduğunu kaydederek, "Bu yaptırımlar devam ederse Rus ekonomisine dramatik bir etkisi olmayacak" dedi.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü İdris Ceyzari, Federasyon Konseyi Anayasa mevzuatı ve Devlet Kalkınma Komitesi Başkanı Andrey Klişas ile yaptığı görüşmede "Rusya olumsuz olaylardan sonra gayrisafi yurtiçi hasıla ve gayrisafi milli hasıla açısından krizden çıkmaya başlıyor. Rusya, ekonomisi 2017 yılında olumlu bir şekilde büyümeye başladı" dedi. Rusya ekonomisinin Batı'nın yaptırımlarına adapte olduğunu kaydeden Ceyzari, "Bu yaptırımlar devam ederse Rus ekonomisine dramatik bir etkisi olmayacak" dedi. - MOSKOVA