BM Unacla Toplantısı" İstanbul'da Başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yerel Yönetimler Danışma Kurulu (UNACLA) Toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın başkanlığında İstanbul'da başladı.



Topbaş, Tarabya'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında, dünyanın dengesinin bozulmaması gerektiğini söyledi.



Bu noktada en önemli aktörlerin yerel yönetimler olduğunu belirten Topbaş, uluslararası alanda güvenirlik ve temsil kazanmak için büyük potansiyele sahip UNACLA'nın başkanlık görevini sürdürmekten onur duyduğunu vurguladı.



Toplantıda UNACLA ve dünya yerel yönetimleri adına stratejik düşünme ve gündemi ileri taşıma adına gün boyu istişareler yapacaklarına değinen Topbaş, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz yıl Kito'da gerçekleşen yeni kentsel gündemin kabulünden sonra ilk kez bir araya geliyoruz. Bu da bu toplantıyı önemli kılıyor. Ayrıca bu toplantı BM-HABİTAT Yönetim Kurulunun Nairobi'deki 26. Toplantısının iki hafta öncesinde gerçekleşiyor. Burada Kito taahhütlerinin uygulanması ve takibi konusunda önemli kararlar alınacak. UNACLA önemli bir ana tanıklık ediyor."



Geçmişte büyük etkinliklere yön verdiklerinden bahseden Topbaş, şimdi de 2014 ve 2016'da kabul edilen küresel ve uluslararası gündemlerin uygulanması için çaba sarf ettiklerini aktardı.



Yerel ve bölgesel yönetimlerin kalkınmadaki önemli rolünü gösterme vaktinin geldiğini ifade eden Topbaş, şöyle devam etti:



"Birbirine bağlı bir dünyada, yoksulluk, çatışma ve dışlama herkes için bir sorun teşkil etmektedir. Diğer ülkelerde gerçekleşen hadiseler bizim yerel gerçekliğimizi de ekonomi, güvenlik ve sosyal açılardan etkilemektedir. 'Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerelleştirme' girişimi sayesinde artık bir yönteme ve yeni kentsel gündemi uygulamamızı sağlayacak bir araca sahibiz. Sürdürülebilir kentsel kalkınmaya olan taahhüdümüzü gerçekleştirmek üzere katkı sağlamaya başlama zamanı gelmiştir. Umarım bu toplantı bir eylemi harekete geçirecek. Küçük veya büyük şehirlerin liderleri olarak siyasi verilerimizi somut ve stratejik eylemlerle birlikte ileriye taşıyacak."



Katılımcıları görüşmelere katılmaya davet eden Topbaş, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda UNACLA çalışmalarına yapabileceğimiz katkılar için değerli öneri ve fikirlerinizi de sunmanızı bekliyorum. Bugün özellikle aramızda bulunduğu için Dr. Joan Clos'a teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.



"Bizdeki yetkilerin daha da genişletilmesini istiyoruz"



Topbaş, kentin ulaşım sorunlarını gidermek için yapılan yatırım ve çalışmalara da değinerek, şunları anlattı:



"Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim sebebiyle bizdeki yetkilerin daha da genişletilmesini istiyoruz. İstanbul'da plan bütünlüğü açısından bazı bakanlıkların ve kurumların plan yapma yetkileri var, 'Bunlar olmasın' diyoruz. Birileri, anında bir karar çıkarıyor, bir yerde bir uygulamaya gidiyor, sizin daha önceden kent yönetimi olarak düşündüğünüz plan kararları altüst oluyor. Yani merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki bağ çok önemli. Aynı siyasi partiden olsanız bile bu sistem... Demek ki bu konuda düzenlemeler yapılması gerekiyor."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüttüğünü hatırlatan Topbaş, Erdoğan'ın Başbakanlık yaptığı dönemde yerel yönetimlerde ciddi reformlar ve düzenlemeler yapıldığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kalkınmanın yerel yönetimlerden olacağını bildiği için yetkilerini arttırdığını dile getiren Topbaş, "Biz daha ilerisini, 'Trafiği de bize verin. Bunu başarırız' diyoruz. Bunlar adım adım olacak, buna inanıyorum." diye konuştu.



Topbaş, 16 Nisan'da halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğine de değindi.



Bu konunun dünyada farklı yorumlanmasına üzüldüklerini belirten Topbaş, "Türkiye'nin, bundan sonra beraberce izleyeceğiz, sizler de göreceksiniz, çok daha hızlı karar alacağı mekanizmaları oluşmaktadır. Umuyorum, yerelleşmeyle ilgili çok ciddi gelişmeler de ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'a özel bir yasa istediğini de ifade eden Topbaş, İstanbul'un, nüfusu itibarıyla farklı bir yönetim tarzı olması gerektiğini kaydetti.



"Lale Hollanda'nın değil, Osmanlı sultanlarının icadı"



BM Habitat İcra Direktörü Joan Clos da UNACLA toplantısını lale zamanı İstanbul'da yapmasından dolayı Topbaş'a teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Lalenin Hollanda'nın değil Osmanlı sultanlarının icadı olduğunu anlamışsınızdır. Osmanlı 200'ün üzerinde lale çeşidi oluşturmuş. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin logosunun da laleye benzediğini fark edeceksiniz. İstanbul lalenin dünyaya tanıtıldığı kenttir. Ondan sonra Hollandalılar bu laleyi kurnazlık yapıp almış ve ticari bir başarı haline getirmiştir."



Clos, Kadir Topbaş'ı İstanbul'da yaptığı çalışmalardan dolayı da tebrik etti.



Sera gazı salınımlarının sınır tanımadan bütün dünyayı kuşatabileceğinden bahseden Clos, şöyle devam etti:



"Kentlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye nasıl bir katkı sunduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İstanbul sera gazı salınımının azaltılması konusunda BM'ye çok büyük katkı sağlıyor. Çünkü İstanbul devasa bir yer altı raylı sistem yatırımında bulundu. İstanbul'un metrolara yatırımının dünyada benzersiz bir örnek olduğunu söylemem gerekir. Bunun da Kadir Topbaş'ın liderliği sayesinde olduğunu dile getirmek gerekir. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil ama yine de dünyanın en karmaşık yatırımlarından birini yapıyor. Dün ben bindim, derinlere inşa edilen inanılmaz bir yatırım. Sizlerin de bu yatırımı deneyimlemenizi özellikle tavsiye ediyorum."



"UNACLA yerel kalkınmada önemli· rol oynuyor"



UCLG-MEWA Teşkilatı Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dünyadaki şehir ve kasabaların tam sürdürülebilir kalkınmaya sahip olmasının ancak bütün aktörlerin katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi.



UNACLA üyelerinin fikir ve deneyimlerinin paylaşımıyla yerel sürdürülebilir kalkınmanın daha da hızlanacağını dile getiren Şahin, "Sürdürülebilir şehircilik anlayışından ödün vermeden yapacağımız çalışmalar bizi nihai sonuca götürecektir diye düşünüyorum. UNACLA'nın sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının uluslararası düzeyde devamlılığı, yerel yönetimlerin gelişmesinde çok önemli bir rol oynuyor." dedi.



Toplantıya, UCLG Genel Sekreteri Josep Riog, BM-Habitat Dış İlişkiler Müdürü Christine Musisi, CEMR Başkan Yardımcısı ve Soria Belediye Başkanı Carlos Martinez Minguez, UCLG-Eurasia Başkan Yardımcısı ve Yakutsk Belediye Başkanı Aysen Nikolaev ve çok sayıda BM yerel yönetim temsilcisi katıldı.