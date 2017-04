BM Uluslararası Araştırma Komisyonu: 'İdlib'deki Saldırıda Sarin Gazı Kullanıldı'

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu İdlib'de düzenlenen kimyasal silahlı saldırıda sarin gazının kullanıldığını ancak birçok sivilin hava bombardımanları sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.



New York'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, 4 Nisan'daki saldırıda birçok sağlık merkezinin de zarar gördüğünü belirterek İdlib kentinde bir felaket yaşanabileceğini ve sivillerin büyük tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.



#COISyria condemns attacks on Khan Shikhoun in southern #Idlib today which reportedly killed scores of civilians. https: //t.co/MNns8iJ9IU pic.twitter.com/2MIoeSilte— HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) April 4, 2017



Öte yandan rejim güçleriyle muhalifler arasında yapılan 48 saatlik ateşkesin ardından Fua, Keferya, Madaya ve Zebadani şehirlerinden çıkartılan yaklaşık dört bin sivilin kalacakları yerlere vardığı bildirildi. Yeni tahliyeler için görüşmelerin sürdüğü açıklanırken rejim cezaevlerindeki 750 mahkumun da bugün içinde serbest bırakılması bekleniyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Birleşmiş Milletler sarin saldırıda gazı İdlibdeki Suriye Suriye Ordusu Komisyonu: kullanıldı Suriyede iç savaş Beşar Esad Uluslararası Araştırma Gepost: 22 april 2017