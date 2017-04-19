BM Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ukrayna'ya Ret
BM Uluslararası Adalet Divanı, Kiev'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki hükümet güçleriyle Moskova yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda isyancılara yaptığı yardımın kesilmesi için önlem alınmasıyla ilgili talebini reddetti.
BM Uluslararası Adalet Divanı, Kiev'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki hükümet güçleriyle Moskova yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda isyancılara yaptığı yardımın kesilmesi için önlem alınmasıyla ilgili talebini reddetti.
Kaynak: Dunya.com
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