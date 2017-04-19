BM Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ukrayna'ya Ret

BM Uluslararası Adalet Divanı, Kiev'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki hükümet güçleriyle Moskova yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda isyancılara yaptığı yardımın kesilmesi için önlem alınmasıyla ilgili talebini reddetti.