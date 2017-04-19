Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
BM Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ukrayna'ya Ret
Ara
BİST 90.804 %-0,62
DOLAR 3,6633 %0,07
EURO 3,9276 %-0,04
PARİTE 1,0718 %-0,11
ALTIN 150,84 %-0,63
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

BM Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ukrayna'ya Ret

BM Uluslararası Adalet Divanı, Kiev'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki hükümet güçleriyle Moskova yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda isyancılara yaptığı yardımın kesilmesi için önlem alınmasıyla ilgili talebini reddetti.

BM Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ukrayna'ya Ret

BM Uluslararası Adalet Divanı, Kiev'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki hükümet güçleriyle Moskova yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda isyancılara yaptığı yardımın kesilmesi için önlem alınmasıyla ilgili talebini reddetti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu, Çatışma, Ukrayna, Moskova, Hükümet, Adalet, İsyan, Rusya, Kiev