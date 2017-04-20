Bm, Üç Kuruluşun Statüsünü Düşürdü
Terör örgütü FETÖ ile ilişkili oldukları için KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve TUSKON'un Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" düşürüldü.
Terör örgütü FETÖ ile ilişkili oldukları için KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve TUSKON'un Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" düşürüldü.
Kaynak: Dunya.com
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