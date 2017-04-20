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Bm, Üç Kuruluşun Statüsünü Düşürdü
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Bm, Üç Kuruluşun Statüsünü Düşürdü

Terör örgütü FETÖ ile ilişkili oldukları için KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve TUSKON'un Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" düşürüldü.

Bm, Üç Kuruluşun Statüsünü Düşürdü

Terör örgütü FETÖ ile ilişkili oldukları için KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve TUSKON'un Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" düşürüldü.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Sanayicileri Ve İşadamları Konfederasyonu, Gazeteciler Ve Yazarlar Vakfı, Birleşmiş Milletler, Tuskon, Terör, Gyv, Bm, PDY, FETÖ