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Bm, Tutuklu Yargıcın Bırakılmasını İstedi
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Bm, Tutuklu Yargıcın Bırakılmasını İstedi

BM mahkemesi, FETÖ tutuklusu yargıç Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılmasını istedi.

Bm, Tutuklu Yargıcın Bırakılmasını İstedi

BM mahkemesi, FETÖ tutuklusu yargıç Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılmasını istedi

Kaynak: Dunya.com

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