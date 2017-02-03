BM Terörle Mücadele ve Insan Hakları Özel Raportörü Ben Emmerson

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Toplantıyı takip eden basın mensupları

BM Terörle Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Ben Emmerson'un basın açıklaması

Basın mensuplarının soru yöneltmesi BM Terörle Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Ben Emmerson, terörle mücadelede yargı icraatlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.



İncelemelerde bulunmak üzere Tunus'ta bulunan Emmerson, başkentte düzenlediği basın toplantısında, Tunus'ta terörle mücadelede yargı alanında aksaklıkların bulunduğunu ve cezaevi şartlarının uygun olmadığını belirtti.



"Terörle mücadelede yargı icraatlarının hızlandırılması gerekir." diyen Emmerson, yargı kurumunun insan kaynakları açısından desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.



Emmerson, "Yaklaşık bin 500 kişi terör sanığı ancak bunların yüzde 10'u hakkında yargılama yapılmış. Diğerleri suçlu mu yoksa suçsuz mu belli değil. Bunlar, haklarından mahrum olarak bekliyorlar." ifadelerini kullandı.