BM Temsilcisi Mistura: 7 Dil Biliyorum Ama Matemetiğim Kötü

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana'da devam eden Suriye görüşmeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rûdaw muhabirinin "En son verdiğiniz demeçte Kürtler Suriye'nin sadece yüzde 5'ini oluşturuyor demiştiniz. Kürtler bu sözlerinizden büyük bir endişe duydu, bu yüzden soruyorum, acaba Suriye'de ne kadar Kürt olduğu hakkında elinizde herhangi bir bilgi var mı?" şeklindeki sorusu karşısında şaşkınlık yaşayan Mistura, kaçamak cevap verdi.

"SEN KÜRT MÜSÜN?"

Muhabire bir sırrını söylemek istediğini ancak öncelikle bir şey öğrenmek istdiğini söyleyen Mistura "Sen Kürt müsün?" diye sordu.

"7 DİL BİLİYORUM AMA MATEMATİĞİM KÖTÜ"

Muhabirden "Evet" yanıtı alan Mistura şu şekilde devam etti:

"O zaman çok iyi. Okul yıllarımda kötü bir öğrenci değildim ve sınıf ikincisiydim. Derslerim arasında tek bir dersim kötüydü o da matematik. Sayısalda çok kötüyüm. 7 dil konuşuyorum ve dillerle aram çok iyi ama sayılarla çok kötü. Bu nedenle belirtmek istiyorum, dile getirdiğim sayı yanlıştı. O konuşmamın ardından araştırdığımda sayının doğru olmadığını gördüm. Bu nedenle bunu kişisel olarak algılamayın. Burada hiçbir sayı söylemeyeceğim. Matematiğim yüzünden bir kez daha söylediğim rakam doğru olmayabilir."