BM Suriye Temsilcisi Astana'da Şam'ı Temsil Edeceğini Doğruladı

BM Suriye Daimi Temsilcisi Beşar Caferi Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerinde Suriye hükümeti heyetini yöneteceğini bildirdi.



Caferi Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Astana'da hükümet heyetini ben yöneteceğim" ifadesini kullandı.



BM Temsilcisi toplantının detaylarına ilişkin sorulan soru üzerine, "Şu anda detayları vermek istemiyoruz" dedi.



Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye görüşmelerine Astana'da devam edilmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi. Putin, yeni arenanın Cenevre görüşmelerine ek olarak düzenleneceğini belirtti.



Öte yandan Suriye ordusundaki bir kaynak Ria Novosti'ye Suriye muhalif grupların 23 Ocak'taki Astana görüşmelerine katılmayı kabul ettiğini kaydetti. - Moskova