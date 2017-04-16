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Bm, Suriye'de Tahliye Konvoyuna Saldırıyı Kınadı
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Bm, Suriye'de Tahliye Konvoyuna Saldırıyı Kınadı

Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bm, Suriye'de Tahliye Konvoyuna Saldırıyı Kınadı

Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Kaynak: Dunya.com

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Birleşmiş Milletler, Surıye, Suriye, Bm