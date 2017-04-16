Bm, Suriye'de Tahliye Konvoyuna Saldırıyı Kınadı
Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.
Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.
Kaynak: Dunya.com
-
Bakan'dan 'Geçmediğim köprünün parasını ödüyorum' eleştirilerine yanıt
-
50 bin dolarlık kümes! Renkli yumurtlayan tavuklar el yakıyor
-
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
-
Diyarbakır'da okulda silahlı kavga: 2 ölü
-
Halk tepki gösterince 'evet' yazan mühürler toplatıldı
-
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
-
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!