Bm: Suriye'de Tahliye Konvoyuna Saldırı 'Savaş Suçu'





Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin kuşatması altındaki rejim bölgesinde tahliye edilenlerin konvoyuna yapılan saldırının 'muhtemelen savaş suçu' olduğunu vurguladı.



Fua ve Kefreya beldelerinden çıkan sivil ve askeri unsurların konvoyuna düzenlenen saldırıda aralarında 67'si çocuk en az 126 sivil yaşamanı yitirmişti.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville şunları söyledi:



"Bu yüksek bir ihtimalle savaş suçu kapsamına giren bir saldırı. Şu aşamada kim tarafından ve nasıl gerçekleştiğini doğrulayamasak da, saldırıdan hemen önce çocukların şeker dağıtan bir kişinin etrafına toplandıkları gözlenmiştir."



Diğer yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tahliye konvoyuna yapılan saldırıyı kınayarak sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.



Suriye'nin Humus ilinde rejimin kuşatması altındaki Vaer semtinden tahliye edilen sivil ve askeri unsurların yer aldığı 5. kafile Cerablus ilçesine ulaştı.



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